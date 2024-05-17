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Минздрав предложил запретить ароматизаторы и вкусовые добавки для вейпов

Минздрав предложил запретить ароматизаторы и вкусовые добавки для вейпов

Российское правительство собирается предпринять радикальные меры против курения вейпов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение Минздрава запретить жидкости для электронных сигарет с определенными компонентами — «веществами, направленными на повышение привлекательности» курения.

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