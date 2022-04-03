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Вперед к жизни: 10 тысяч шагов прошли жители Уссурийска

Вперед к жизни: 10 тысяч шагов прошли жители Уссурийска

Воскресным утром, 3 апреля, жители Уссурийска присоединились к всероссийской акции "10 000 шагов к жизни", посвященной Всемирному дню здоровья.

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