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Главное за ночь и утро 17 сентября: закрылись аэропорты, в США одобрили санкции

Главное за ночь и утро 17 сентября: закрылись аэропорты, в США одобрили санкции

За ночь и на утро 17 сентября российские аэропорты один за другим ограничивали работу, над Севастополем отражали атаку беспилотников ВСУ, а в ДНР и Белгородской области сообщили о погибшей и раненых.

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