В сентябре вступает в силу целый ряд важных законов, в том числе, направленных на повышение качества образования в школах.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Рейнбах
Хорошие законы. НО! До сих пор нет ни одного закона о предателях порочащих страну, народ, СВО, а им разрешают работать , выступать , ездить на отдых к нашим врагам (такие персоны есть и в ГД) и ухмыляются на справедливые возмущения народа. Такие законы надо принимать СРОЧНО!!!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии