Парламентская газета

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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

В сентябре вступает в силу целый ряд важных законов, в том числе, направленных на повышение качества образования в школах.

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Комментарии
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Светлана Рейнбах
Хорошие законы. НО! До сих пор нет ни одного закона о предателях  порочащих страну, народ, СВО, а им разрешают работать , выступать , ездить на отдых к нашим врагам (такие персоны есть и в ГД)  и ухмыляются на справедливые возмущения народа. Такие законы надо принимать СРОЧНО!!!
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