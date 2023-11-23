Электронные трудовые книжки оформили почти 17 миллионов россиян

На 21 ноября 2023 года почти 17 миллионов россиян оформили электронные трудовые книжки. Об этом на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов, которое прошло в Совете Федерации 23 ноября, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.