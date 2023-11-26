Повысят градус: в войска поступят дроны с огнеметами

В интересах Вооруженных сил РФ разрабатывается новая линейка беспилотников, оснащенных подвесными термобарическими и зажигательными боеприпасами и огнеметами, сообщили источники «Известий» в Минобороны России.
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