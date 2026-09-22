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Новости Липецка

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В Липецке объявили аукцион на поставку топлива за 7,2 млн рублей

В Липецке объявили аукцион на поставку топлива за 7,2 млн рублей

Управление благоустройства Липецка планирует закупить бензин и дизельное топливо на 7,2 млн рублей. Поставщик будет заправлять транспорт по топливным картам на АЗС, расположенных не далее 3-5 км от подразделений заказчика.

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