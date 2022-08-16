Любовница Пьера Нарцисса рассекретила внебрачных детей артиста

У скончавшегося певца появились новые претенденты на наследство. Пьер Нарцисс Социальные сетиПочти два месяца прошло со смерти Пьера Нарцисса, и почти все это время публика обсуждает внебрачного сына певца, который якобы проживает с мамой в Москве.