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Любовница Пьера Нарцисса рассекретила внебрачных детей артиста

Любовница Пьера Нарцисса рассекретила внебрачных детей артиста

У скончавшегося певца появились новые претенденты на наследство. Пьер Нарцисс Социальные сетиПочти два месяца прошло со смерти Пьера Нарцисса, и почти все это время публика обсуждает внебрачного сына певца, который якобы проживает с мамой в Москве.

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