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Иркутск Сегодня

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Власти Приангарья будут выделять больше средств на спортивные объекты в районах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям проработать вопрос выделения субсидии из областного бюджета городским округам и муниципальным районам на создание быстровозводимых объектов спорта.

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