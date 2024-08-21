Власти Приангарья будут выделять больше средств на спортивные объекты в районах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил властям проработать вопрос выделения субсидии из областного бюджета городским округам и муниципальным районам на создание быстровозводимых объектов спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии