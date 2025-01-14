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Британия позвала на заседание СБ ООН участника бригады «Азов»

Британия позвала на заседание СБ ООН участника бригады «Азов»

Постпредство РФ: Британия позвала на заседание СБ ООН неонациста из «Азова» Великобритания пригласила на неформальное заседание по «формуле Аррии» по украинской тематике в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистической бригаде «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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