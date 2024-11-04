Бывший вице-премьер осудил выбор проживающих за пределами страны молдаван

Текущие результаты обработки более чем 95% протоколов голосования, согласно которым действующий лидер Молдавии Майя Санду одерживает победу на президентских выборах, демонстрируют, что наибольшее влияние в этом лидерстве оказано за счет голосов молдаван, проживающих за пределами родины.
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