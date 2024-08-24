Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

авдей НА Так и надо ты мне я тебе зеркальное отражение если люди не понимают по хорошему

Влад Владимиров Как принято говорить у нас тут, так сказать: "Не мы же первыми начали подобную войну"... Надо узурпаторам всем нашим показать, что бумеранги существуют, когда справедливость на кону...