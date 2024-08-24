Страна и люди
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Страна и люди

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Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 16 августа аналитический центр CSIS (представитель гражданской разведки НАТО), выпустил доклад "Защита подводных кабелей: защита киберинфраструктуры в условиях конкуренции великих держав".

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Комментарии
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авдей НА
Так и надо ты мне я тебе зеркальное отражение если люди не понимают по хорошему
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15 час.
Влад Владимиров
Как принято говорить у нас тут, так сказать: &quot;Не мы же первыми начали подобную войну&quot;... Надо узурпаторам всем нашим показать, что бумеранги существуют, когда справедливость на кону...
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11 час.
Модест
За базар надо отвечать. Есть у них хоть какие-то доказательства? Или опять из какого-то места высосали гипотетически возможные действия? Помнится, один дурачок так поверил в собственное враньё, что русские идут, что сиганул в окно с небоскрёба. Неплохо бы этой гражданской разведке наты за ним сигануть.
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10 час.

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