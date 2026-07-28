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Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о мобилизации

Дмитрий Медведев прокомментировал слухи о мобилизации

Медведев подчеркнул, что текущие потребности армии полностью обеспечиваются добровольцами и контрактникамиЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 июля опроверг информацию о подготовке новой волны мобилизации в России, заявив, что такие слухи не имеют под собой никаких оснований и являются фейком.

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