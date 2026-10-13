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Археолог Майко объяснил важность правильного извлечения находок

Археолог Майко объяснил важность правильного извлечения находок

Каждая историческая находка способна раскрыть ценные данные о прошлом только при правильном извлечении и изучении контекста.

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