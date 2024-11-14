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Царьград

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Реальный масштаб отключений: мэрия Владимира перепугала жителей Доброго

Реальный масштаб отключений: мэрия Владимира перепугала жителей Доброго

Тепловики утверждают: на самом деле на востоке Владимира без тепла оставили 24 дома, а не 159.Владимирские теплоэнергетики опровергли сообщение мэрии, распространенное со ссылкой на самих тепловиков.

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