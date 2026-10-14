“President Donald Trump says federal authorities are ‘looking into’ Dan Sullivan, an independent challenger who goes by the same name as the Republican incumbent, Sen.
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