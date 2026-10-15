Перед Россией на сегодняшний день стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Об этом 15 октября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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