Global Look Press/ Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Разрешение США Украине наносить удары по территории России ведет к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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