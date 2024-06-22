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Во Франции не исключили мировой войны из-за решений США по Украине

Во Франции не исключили мировой войны из-за решений США по Украине

Global Look Press/ Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Разрешение США Украине наносить удары по территории России ведет к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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Комментарии
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Eduard
Почему-то так просто это произносято&quot;Америка разрешила!&quot;.Никому в голову не идет:&quot;Пр какому праву янки там ивезде командуют&quot;!
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14 час.

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