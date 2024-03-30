Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли групповые удары «Кинжалами» и «Цирконами» по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповые удары «Кинжалами» и «Цирконами» по объектам ВПК Украины

С 23-го по 30-е марта т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

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