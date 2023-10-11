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В США умер раздавший миллиардное состояние основатель Duty Free Чак Фини

В США умер раздавший миллиардное состояние основатель Duty Free Чак Фини

На протяжении всей жизни филантроп помогал благотворительным фондам.9 октября в Сан-Франциско (США) в возрасте 92 лет скончался один из основателей сети Duty Free, известный миллиардер-филантроп Чак Фини.

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