В США умер раздавший миллиардное состояние основатель Duty Free Чак Фини

На протяжении всей жизни филантроп помогал благотворительным фондам.9 октября в Сан-Франциско (США) в возрасте 92 лет скончался один из основателей сети Duty Free, известный миллиардер-филантроп Чак Фини.
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