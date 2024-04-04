Российский девятиклассник помогал мошенникам грабить пенсионерок

В Красноярском крае девятиклассник подрабатывал курьером мошенников.В Железногорске Красноярского края сотрудники полиции задержали курьера мошенников, подросток помогал аферистам забирать деньги у пенсионеров.
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