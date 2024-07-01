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В Перми ищут подрядчика для ремонта путепровода

В Перми ищут подрядчика для ремонта путепровода

Победитель тендера должен определиться 19 июля.Объявлен открытый тендер на разработку проектной и рабочей документации, а также проведение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция автодорожного путепровода по ул.

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