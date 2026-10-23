Ваш браузер не поддерживает видео. Повесть Александра Грина «Алые паруса», опубликованная в 1923 году, — это не просто история о том, как мечта становится реальностью.
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