Каждый пятый автомобилист держится подальше от старых машин, выяснил «Росгосстрах»

Каждый седьмой автолюбитель (14%) считает, что нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей, поскольку они создают опасные ситуации на дорогах, выяснила страховая компания «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса, результаты которого оказались в распоряжении Банки.