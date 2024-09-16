Каждый пятый автомобилист держится подальше от старых машин, выяснил «Росгосстрах»

Каждый седьмой автолюбитель (14%) считает, что нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей, поскольку они создают опасные ситуации на дорогах, выяснила страховая компания «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса, результаты которого оказались в распоряжении Банки.
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