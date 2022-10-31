Перед судом в Краснодаре предстанет лжепоставщик цифровой техники известной корпорации

Следственной частью СУ УМВД по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего жителя Ростовской области, по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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