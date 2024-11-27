Российские правоохранители бьют тревогу - в стране распространяется новый опасный наркотик

В России все чаще под видом мефедрона продают более опасный клефедрон. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в даркнете, а также в одном из региональных экспертно-криминалистических центров МВД РФ.
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