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Трое детей пострадали в ДТП в Калуге

Трое детей пострадали в ДТП в Калуге

14 января в Калуге произошла авария, в результате которой пострадали трое детей. По данным ГИБДД, в воскресенье около 20 часов в районе дома № 4 по улице Восточной 37-летняя женщина за рулем машины Peugeot 206 ехала в сторону улицы Болдина и допустила столкновение со встречным фургоном "ГАЗ" под управлением 49-летнего мужчины.

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