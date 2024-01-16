Трое детей пострадали в ДТП в Калуге

14 января в Калуге произошла авария, в результате которой пострадали трое детей. По данным ГИБДД, в воскресенье около 20 часов в районе дома № 4 по улице Восточной 37-летняя женщина за рулем машины Peugeot 206 ехала в сторону улицы Болдина и допустила столкновение со встречным фургоном "ГАЗ" под управлением 49-летнего мужчины.