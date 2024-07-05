Россиянам объяснили, чем грозит промокание под дождем

Это может привести к переохлаждению Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в разговоре с РИАМО сообщила, что промокание под дождем может привести к переохлаждению и, как следствие, к простуде.
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