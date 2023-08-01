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Защитник «Локомотива» Гернат о стилях игры в КХЛ и Швейцарии: «Здесь более вертикальный хоккей, там более структурированный»

Словацкий новичок ярославцев принял участие в контрольном матче с «Северсталью» (4:2).  «Я в Ярославле всего неделю.

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