Уже скоро: ученые спрогнозировали исчезновение льда в Арктике в результате потепления

Климатологи прогнозируют полное исчезновение льда в Арктике в ближайшие 20 лет. Как подчеркнули ученые, вполне вероятно, что снежный покров в Арктическом регионе исчезнет гораздо раньше – уже к 2027 году.
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