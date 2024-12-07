Новогодняя схема: мошенники придумали обман с "Кремлевской елкой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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