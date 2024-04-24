«Я выучила это в России», — дочь Пугачевой с гордостью сделала заявление отцу Максиму Галкину*

В сети назрело много вопросов о том, скучают ли Лиза и Гарри по Родине. Что же, если оценивать старые публикации звезд и попытаться понять, с каким настроением те сейчас живут за рубежом, можно предположить, что звезды действительно скучают.
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