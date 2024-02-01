У Домантаса Сабониса 21+15+9 в январе с 66% с игры и 71% трехочковых

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис был близок к трипл-даблу в среднем за месяц: 20,8 очка, 14,5 подбора и 9 передач при 66% реализации с игры, 71% из-за дуги (10 из 14) и 74% с линии штрафных.