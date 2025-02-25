За три года с Украины сбежали две армии – более 1,4 миллиона не желающих воевать

Эксперты Телеграм-канала «Равенство. Медиа» проанализировали статистические данные Евросоюза и ООН и выяснили, что с февраля 2022 года, несмотря на репрессивные меры со стороны украинского государства, действующий запрет на выезд всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, постоянных мероприятий по усилению охраны своих границ на западе, юго-западе и северо-западе, сбежать в сторону Молдовы, Приднепровья, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши и Беларуси с территории банды Зеленского удалось аж 1,411 млн украинских мужчин.