Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...

За три года с Украины сбежали две армии – более 1,4 миллиона не желающих воевать

Эксперты Телеграм-канала «Равенство. Медиа» проанализировали статистические данные Евросоюза и ООН и выяснили, что с февраля 2022 года, несмотря на репрессивные меры со стороны украинского государства, действующий запрет на выезд всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, постоянных мероприятий по усилению охраны своих границ на западе, юго-западе и северо-западе, сбежать в сторону Молдовы, Приднепровья, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши и Беларуси с территории банды Зеленского удалось аж 1,411 млн украинских мужчин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх