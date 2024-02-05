Чат расплаты: история о переписке, которая закончилась уголовным делом о грабеже, вымогательстве и тяжких телесных

Узловский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Руслана Ш. и Николая П., которые обвиняются причинении тяжких телесных повреждений, вымогательстве, грабеже и незаконном проникновении в жилище (прим.
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