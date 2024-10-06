Журналист Губерниев о Вяльбе: с мракобесами мне не по пути

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не общается с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе после того, как она предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников, передает Metaratings.
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