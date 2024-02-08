Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов после обработки данных с 93% участков

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что действующий президент республики Ильхам Алиев, баллотирующийся на пятый срок, лидирует на внеочередных выборах президента, которые прошли в среду в республике, с 92,05% голосов.
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