Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Хуснуллин, Затулин -ответственные за этот беспредел!!
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8 час.
Надежда Белугина
Батьку самого спасла Россия. Где бы он сейчас был. Захвалили. А многим ли помог?
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7 час.
alik3456 Джексон
А что это за пидоры? Что управы на них нет? Какая сволочь их крышует внаглую...
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1 час.

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