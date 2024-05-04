"Спасите от таджиков!" Город затопило нашествие. Местные уже задумываются - А что лучше? Раньше или сейчас? Мое отношение к Александру Григорьевичу - неоднозначное.
Мариупольцы: "Лучше бы нас освободила Беларусь!"
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Хуснуллин, Затулин -ответственные за этот беспредел!!
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8 час.
Надежда Белугина
Батьку самого спасла Россия. Где бы он сейчас был. Захвалили. А многим ли помог?
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7 час.
alik3456 Джексон
А что это за пидоры? Что управы на них нет? Какая сволочь их крышует внаглую...
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1 час.
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