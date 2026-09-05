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Царьград

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«Страна.ua»: Украина теряет бизнес из-за Специальной военной операции

«Страна.ua»: Украина теряет бизнес из-за Специальной военной операции

Украинский бизнес сталкивается с катастрофическими убытками из-за СВО. Издание «Страна.ua» предупреждает об угрозе для целых отраслей.

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