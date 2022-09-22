Минобороны РФ: В первую очередь мобилизуют стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, как будет проходить частичная мобилизация , о которой 21 сентября объявил президент России Владимир Путин.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, как будет проходить частичная мобилизация , о которой 21 сентября объявил президент России Владимир Путин.
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