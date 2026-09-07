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ZKsync усиливает защиту EraVM перед отказом от устаревшей архитектуры

ZKsync усиливает защиту EraVM перед отказом от устаревшей архитектуры

ZKsync объявила о комплексе мер по повышению безопасности сетей на базе EraVM, которые в течение ближайших шести месяцев начнут переходить на новую среду исполнения.

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