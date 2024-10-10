Можно ли избежать штрафа с камеры, если номера забрызганы грязью?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Реагируют ли современные камеры на грязные номера?Ответ экспертаКирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:– Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне.
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