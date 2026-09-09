Русская весна
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Русская весна

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Своих не бросаем. Сотрудники Русского дома в Германии вернулись домой

Своих не бросаем. Сотрудники Русского дома в Германии вернулись домой

Сотрудники Русского дома в Берлине вместе с семьями вернулись в Россию после ультиматума властей Германии — 7 дней на закрытие представительства.

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