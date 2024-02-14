В России появился новый производитель дизелей

В Набережных Челнах ремонтное предприятие провело модернизацию оборудования, закупило новые линии, станки, что позволило запустить широкомасштабное производство ДВС для грузовых и специализированных КАМАЗов.
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