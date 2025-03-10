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Китай

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Состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- В субботу состоялось 2-е пленарное заседание 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, на котором были заслушаны и рассмотрены доклады о работе Постоянного комитета /ПК/ ВСНП, Верховного народного суда /ВНС/ КНР и Верховной народной прокуратуры /ВНП/ КНР.

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