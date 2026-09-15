Пожар произошел на кровле ЖК "Портленд" в Москве

На юго-востоке Москвы произошло возгорание на кровле строящегося ЖК "Портленд". Черный дым был виден из соседних районов, но пожар удалось быстро локализовать.
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