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Царьград

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Пожар произошел на кровле ЖК "Портленд" в Москве

Пожар произошел на кровле ЖК "Портленд" в Москве

На юго-востоке Москвы произошло возгорание на кровле строящегося ЖК "Портленд". Черный дым был виден из соседних районов, но пожар удалось быстро локализовать.

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