Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О безысходности Китайского бытия

О безысходности Китайского бытия

Читаю много комментариев про визит Владимира Путина в Поднебесную на грани ура патриотизма о том, как они всем англосаксами нос утёрли и на пару создали настоящую многополярность, а также демократию.

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Комментарии
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Андрей
автор Р. Бах желает хайпануть подписчиков , а то труба...Он и с Пушкиным на короткой ноге.😀😀😀
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4 час.
Дмитрий
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3 час.
Аркадий Цыганов
Современные плохо знают Китай 60-70-х прошлого столетия. Рывок Китая несоизмерим. И есть система. У России пока путь становления, но развивающийся. А вот у Западного колхоза перспектив нет.
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1 час.

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