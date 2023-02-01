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Гамид Агаларов: «Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану»

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих сильных качествах. — Тренировавший «Уфу» Стукалов назвал вас игроком штрафной.

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