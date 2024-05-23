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Царьград

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Помощника депутата осудили за педофилию в Новосибирской области

Помощника депутата осудили за педофилию в Новосибирской области

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за действия сексуального характера в отношении мальчиков-подростков.

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