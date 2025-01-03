NVIDIA RTX 50 получат DLSS 4. RTX 5080 от ASUS засветилась с ценником в 1699 евро В сеть попала...

NVIDIA RTX 50 получат DLSS 4. RTX 5080 от ASUS засветилась с ценником в 1699 евроВ сеть попала условно новая информация о грядущих видеокартах NVIDIA RTX 50, которая включает в себя новую версию DLSS, а также ценник одной из кастомных RTX 5080.