NVIDIA RTX 50 получат DLSS 4. RTX 5080 от ASUS засветилась с ценником в 1699 евро В сеть попала...

NVIDIA RTX 50 получат DLSS 4. RTX 5080 от ASUS засветилась с ценником в 1699 евроВ сеть попала условно новая информация о грядущих видеокартах NVIDIA RTX 50, которая включает в себя новую версию DLSS, а также ценник одной из кастомных RTX 5080.
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